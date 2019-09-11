اخبار العالم

ميسي وسواريز يربكان حسابات فالفيردي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن تطورا جديدا طرأ بخصوص خط هجوم الإسباني الذي سيخوض مباراة فالنسيا، السبت القادم، ضمن الجولة الرابعة من الليغا.

وكان مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، يخطط لإشراك الثلاثي لويس سواريز وليونيل وأنطوان غريزمان معًا لأول مرة هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن التعافي البطيء لميسي وسواريز من الإصابة قبل 3 أيام من المباراة، جعل فالفيردي يفكر في حلول بديلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن غريزمان من المنتظر أن يقود الخط الأمامي للبارسا كمهاجم وهمي، ويلعب بجواره كل من سيرجي روبيرتو وكارليس بيريز.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب برصيد 4 نقاط فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسي وسواريز يربكان حسابات فالفيردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا