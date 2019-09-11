الفرقاء بجنوب السودان يتفقون على تشكيل حكومة انتقالية 12 نوفمبر

قال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي لويس، الأربعاء، إن الرئيس سلفاكير وزعيم المعارضة ريك مشار، اتفقا على تشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف مكوي لويس، في تصريحات للصحفيين: "ناقش الجانبان المبادئ المتفق عليها لتشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر".

وأنهى رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، سلسة اجتماعات ماراثونية استمرت لمدة يومين.

كان رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت قد قال، أمس الثلاثاء، نحن في حالة تفاهم وانسجام، ألا تنظرون كيف نحن الآن؟ مضيفا: "الاتفاقية تمضي نحو التقدم وسنصل إلى اتفاق قريبا".

من جهته قال زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار ناقشنا قضايا أكبر وقد أحدثنا اختراقا كبيرا في كثير من القضايا العالقة بيننا.

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وأضاف مشار: جوبا هي وطني ومنزلي حتى وإن غادرتها لمدة من الزمن، والزيارة المقبلة ربما أكون في كامل حريتي.

وفي السياق ذاته قال مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك إن قضية الولايات والتي تشكل عقبة رئيسية بين الطرفين تم تشكيل لجنة من أجل مواصلة النقاش والتوصل إلى اتفاق بشأنها.

كان مشار قد وصل إلى جوبا على متن طائرة سودانية، سبقتها طائرتان تحملان وفدا كبيرا ضم نحو 60 شخصا ومسؤولا أمنيا من الخرطوم حيث يعيش مشار في المنفى.

ووصل مشار، برفقة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الذي سيعقد بدوره مباحثات منفصلة مع حركات سودانية مسلحة.

ويأتي اللقاء فيما تقترب المهلة النهائية لتشكيل حكومة تقاسم السلطة المحددة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وهو بند رئيسي في اتفاق السلام الذي تم توقيعه في سبتمبر/أيلول 2018.

ولم يظهر كير ومشار سويا منذ أن التقيا في أبريل/نيسان الماضي، بالفاتيكان؛ حيث أذهل البابا فرنسيس العالم بركوعه وتقبيله قدمي طرفي النزاع في جنوب السودان.