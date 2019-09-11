اعتقال 78 متهما بالإرهاب خلال تأمين "عاشوراء" ببغداد

قوات عراقية من قيادة قوات بغداد في عملية تأمينية

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، اعتقال 78 متهماً بالإرهاب ضمن خطتها الأمنية لتأمين احتفالات ذكرى عاشوراء.



وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر القيادة بالعاصمة العراقية، إن معلومات استخباراتية قادت قوات الأمن للقبض على المتهمين بقضايا الإرهاب خلال عملياتها لتأمين ذكرى عاشوراء.



وأشار الفريق الربيعي إلى أن أحد المتهمين الذين ألقي القبض عليهم كان هدفا مهما للقوات الأمنية في شمال بغداد.

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وأسفرت العمليات العسكرية التي نفذتها قيادة عمليات بغداد، خلال الأيام القليلة الماضية، عن ضبط كميات من الأسلحة والعتاد في منطقة الطابي شمال غربي بغداد.

وعثرت القوات على أسلحة مختلفة وحزام ناسف موصول بهاتف جوال بهدف التفجير عن بعد.

وباشرت قيادة عمليات بغداد، منذ نهاية أغسطس/آب الماضي، عمليات تأمين للمناطق الموضوعة بخطها، حيث تم اعتقال المتهمين وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد النقيب كاظم المحمداوي، الضابط في قيادة عمليات بغداد لـ"العين الإخبارية"، أن "الإرهابيين الذين ألقت القوات الأمنية القبض عليهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكانوا يخططون لاستهداف مراسم عاشوراء بعبوات ناسفة وعمليات انتحارية".

وأوضح المحمداوي أن القوات الأمنية أحبطت مخططات هؤلاء الإرهابيين في إطار عملياتها الاستباقية التي استمرت لعدة أيام بالاعتماد على معلومات استخباراتية دقيقة.