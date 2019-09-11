مسيرات مليونية مرتقبة بالسودان لمحاكمة رموز "الإخوان"

أعلنت قوى "الحرية والتغيير" في السودان عن مسيرات مليونية ابتداءً من السبت المقبل تستمر لمدة أسبوع؛ للمطالبة بمحاكمة ومحاسبة رموز تنظيم الإخوان المعزول في البلاد.

وقالت "لجنة العمل الميداني" بقوى الحرية والتغيير، قائدة حركة الاحتجاجات في السودان، في بيان، إن حملة محاكمة الإخوان ستبدأ بنشر صورهم وفتح بلاغات ضدهم وجمع المعلومات والوثائق التي تثبت تورطهم في الجرائم.

وأشارت إلى أن الحملة ستختتم يوم الخميس 19 سبتمبر/أيلول الجاري بمسيرة مليونية لمحاكمة رموز النظام السابق وحزب المؤتمر الوطني الذي كان يقوده المخلوع عمر البشير، حيث ستتوجه إلى السلطة القضائية.

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وتحتجز السلطات السودانية نحو 25 من رموز نظام الإخوان المخلوع في سجن كوبر القومي، وسط مطالبات بتوسيع نطاق الاعتقالات لتشمل جميع منسوبي الحركة الإسلامية السياسية المتورطين في جرائم قتل وفساد.

وتجري حاليا محاكمة البشير في اتهامات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والثراء الحرام.

وخلال 4 جلسات محاكمة، وجهت هيئة محاكمة خاصة تهما رسمية للبشير بالثراء الحرام والفساد، وذلك على خلفية ضبط عملات محلية وأجنبية بمقر إقامته عقب عزله.



وحددت المحكمة في الجلسة السابقة جلستين قادمتين لسماع بقية الشهود قبل النطق بالحكم في القضية.

ويواجه رموز النظام المعزول بلاغات جنائية في محكمة الخرطوم، بتهم تقويض النظام الديمقراطي باستيلائهم على السلطة بانقلاب عسكري عام 1989.