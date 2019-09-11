بريطانيا تطالب إيران بإطلاق سراح رعاياها المحتجزين لديها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب بن والاس وزير الدفاع البريطاني، إيران بإطلاق سراح المعتقلين الأجانب لديها واتباع القانون.
من جانبه أعرب دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني عن قلقه بشأن حاملي الجنسيات المزدوجة المعتقلين في إيران وظروف اعتقالهم.
كانت الحكومة البريطانية أعربت، الأربعاء، عن "القلق الشديد" إزاء احتجاز اثنتين من رعاياها في إيران.
وقالت وزيرة الأعمال البريطانية أندريا ليدسوم، في تصريحات إعلامية: "الأمر يبعث على بالغ القلق، وبالطبع فإن حكومة المملكة المتحدة ستبذل قصارى جهدها لدعم أي مواطنين بريطانيين عالقين في إيران".
يذكر الحكومة الأسترالية أعلنت، الأربعاء، أن 3 أستراليين احتجزوا في إيران، وأنها تساعد عائلات الثلاثة.
جاء هذا البيان الموجز الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية بعد أن ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أنه تم سجن سيدتين بريطانيتين-أستراليتين وصديق أسترالي لإحداهما في إيران.
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