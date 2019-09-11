"الاتحاد": قضايا المواطن الإماراتي ورفاهيته وسعادته تشكل أولوية في السياسات الحكومية

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب أبو ظبي - الخليج 365

أكدت صحيفة خليجية، أنه لا مجاملة على حساب الوطن، والتهاون والتلاعب بأرقام التوطين طعنٌ في أمن الوطن واستقراره، فمكتسبات الدولة التي تحققت عبر عقود يجب حمايتها، وصورة الإمارات يجب أن تبقى زاهية عبر جميع المنصات، فحمل رسالة الدولة ونهجها الإنساني مسؤولية تتطلب الوعي والحرص من أجل الدفاع عنها.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة الأربعاء - تابعها "الخليج 365" - "نتائج حاسمة في أولى خطوات اجتماع لجنة متابعة تنفيذ رسالة الموسم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، فقد جاءت مخرجات الاجتماع لتوازي التأثير الذي حملته البنود الستة التي خطها سموه كمراجعة شاملة لكثير من التحديات التي يواجهها المجتمع.

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وأشارت إلى أن منصات التواصل الاجتماعي يجب أن تعمل وفقاً لمعايير وضوابط أساسها الوعي بقضايا الوطن وعلاقاته ونهجه الإنساني الذي أسمع في دول العالم كافة، وأن تكون بحجم الجهود المبذولة من القيادة في سبيل رفعة البلاد وتقدمها الحضاري، تلك الجهود التي جعلت من الإمارات أنموذجاً في قيادة المشاريع الاقتصادية النوعية في المنطقة.

وذكرت أن قضايا المواطن ورفاهيته وسعادته، تشكل أولوية في السياسات الحكومية، لذلك لن يسمح بأن تكون أرقام التوطين وهمية، ولا تعكس الحجم الفعلي لعدد الموارد البشرية في كل مؤسسة، ناهيك عن ضرورة تعاون القطاع الخاص في الدولة في ملف التوطين، خاصة في ظل توافر قوى عاملة وطنية مؤهلة ومدربة.

وقالت في ختام افتتاحيتها إن خطة عمل واضحة ومحددة وضعتها اللجنة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، للخروج بنتائج في أسرع وقت ممكن، تنعكس آثارها الإيجابية على حركة النشاط الاقتصادي وإقامة المشاريع المنتجة، وتلبية احتياجات المواطنين، وجميع المسؤولين سيكونون في الميدان من أجل تحقيق هذه الغاية.