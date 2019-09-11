غادر قبل قليل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، وفد مركز الشؤون الإسرائيلية واليهودية بكندا، متوجهًا إلى تل أبيب، عقب زيارة للبلاد التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن وفد الشئون اليهودية بكندا، أنهى إجراءات السفر عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، وغادر على متن طائرة "إير سينا" المتجهة إلى تل أبيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد الشؤون اليهودية بكندا يغادر القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.