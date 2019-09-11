Advertisements Advertisements وفاة شخص وإصابة اثنين في انفجار بمنزل في ألمانيا الأربعاء 11 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 - وكالات لقي شخص حتفه في انفجار وقع بأحد المنازل في مدينة دوسلدورف الألمانية، وذكرت قوات الإطفاء اليوم الأربعاء أن الانفجار أسفر عن إصابة شخصين آخرين، أحدهما امرأة حبلى.

وفُزع سكان المبنى السكني وسكان المنازل المجاورة من نومهم ليلة الثلاثاءالأربعاء من وقع الانفجار، الذي تسبب في تهشيم نوافذ زجاجية والإضرار بسيارات مركونة بجوار المبنى. Advertisements وتم إنقاذ ثمانية أفراد من المبنى بدون أي إصابات. وترجح فرق الإنقاذ أن الانفجار وقع في الطابق الثاني من المبنى. وتم فصل وصلات الغاز عن المبنى، الذي صار حاليا غير قابل للسكنى، وتُقدر السلطات حجم الخسائر المادية بنحو 100 ألف يورو. وبدأت الشرطة والادعاء العام التحقيق لمعرفة سبب الانفجار. Advertisements Advertisements

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