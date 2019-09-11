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محكمة عراقية: الإعدام مرتين لـ إرهابي قتل ضابطا و5 مدنيين
الأربعاء 11 سبتمبر 2019
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الخليج 365 - متابعات
أصدرت محكمة جنايات محافظة ديالى بالعراق، اليوم الأربعاء، حكمين بالإعدام شنقا حتى الموت بحق "إرهابي" قتل ضابطا في الشرطة وخمسة مواطنين بدوافع إرهابية في منطقة المنصورية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ديالى نظرت بقضية مدان اعترف بالانتماء لأحد الفصائل الإرهابية المسلحة وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل ضابط شرطة وإصابة اثنين من حمايته في منطقة المنصورية قرية شروين".
وأضاف أن "محكمة جنايات ديالى نظرت في قضية ثانية للمدان نفسه وأصدرت حكما عليه بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل 5 مواطنين والتمثيل بجثثهم بعد هجوم إرهابي على قرية شروين".
وأشار البيان إلى أن "الأحكام بحق المدان تأتي وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
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