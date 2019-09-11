Advertisements Advertisements الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على غزة الأربعاء 11 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 - وكالات أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن صفارات الانذار انطلقت في غلاف غزة، منذ قليل، بعد رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة على المستوطنات، فيما قصفت مدفعية الاحتلال عدة أهداف في شمال قطاع غزة.

Advertisements وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن دبابة إسرائيلية قصف موقعين عسكريين تابعين لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ردا على اطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل. من جانبها، أفادت وسائل الاعلام الفلسطينية المحلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت مرصدا للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون ان يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف المواطنين. Advertisements Advertisements

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