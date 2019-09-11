ماذا قال مسؤول أمريكي عن قطر وخالد شيخ محمد في ذكرى 11 سبتمبر؟

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-خاص
يأتي اليوم ذكرى حادثة الحادي عشر من سبتمبر التي استهدفت برجي التجارة العالمية في الولايات المتحدة الامريكية.
وفي هذا الاطار يقول ريتشارد أي كلارك، المنسق الأميركي السابق للأمن ومكافحة الإرهاب: "لو سلم القطريون خالد شيخ محمد استجابةً لطلبنا في عام 1996، لكان العالم اليوم مختلفاً".
مسؤول أميركي يروي التفاصيل الكاملة لقصة اختفاء العقل المدبر لتفجيرات ١١ سبتمبر من #الدوحة.
ويقول ان هناك شخص غير بن لادن الذي كان خلف عملية الحادي عشر من سبتمبر ولديه قدرة عالية على تنفيذ عملية ارهابية واسعة النطاق الامر الذي يفتقده اسامة بن لادن.
وتفاعل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع ذكرى الحادش عشر من سبتمبر والذين اعتبروا أنها غيرت وجه العالم وزادت من التدخلات الدولية في المنطقة.
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