التنمية والتحرير دعت الحكومة لانجاز موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية

دعت كتلة "التنمية والتحرير" لاتخاذ كافة الاجراءات لاعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، ودعت الحكومة لانجاز موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية تمهيدا لاحالتها الى المجلس النيابي، وتطبيق القوانين غير المطبقة التي وصل عددها الى 52 ملفا.
واعلنت الكتلة في بيان تلاه النائب انور الخليل، تبنيها لكلمة رئيسها نبيه بري لجهة دعوة الجهات السياسية والبرلمانية لجهة تنفيذ ما لم يطبق في الطائف.
وتوقفت الكتلة عند استهداف اللبنانيين في الخارج لا سيما في افريقيا، وعليه تدعو الكتلة وزارة الخارجية للتحرك العاجل لحماية المغتربين من هذه الافة الغريبة.
وتوقفت الكتلة عند اعلام نتانياهو فرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات المحتلة في الضفة الغربية وغور الاردن، ودعا البيان لحماية ما تبقى من تهويد.
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