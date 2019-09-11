التنمية والتحرير دعت الحكومة لانجاز موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية

دعت كتلة "التنمية والتحرير" لاتخاذ كافة الاجراءات لاعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، ودعت الحكومة لانجاز موازنة العام 2020 ضمن ​المهل الدستورية​ تمهيدا لاحالتها الى ​المجلس النيابي​، وتطبيق القوانين غير المطبقة التي وصل عددها الى 52 ملفا.

واعلنت الكتلة في بيان تلاه النائب ​انور الخليل​، تبنيها لكلمة رئيسها ​نبيه بري​ لجهة دعوة الجهات السياسية والبرلمانية لجهة تنفيذ ما لم يطبق في الطائف.

وتوقفت الكتلة عند استهداف اللبنانيين في الخارج لا سيما في ​افريقيا​، وعليه تدعو الكتلة ​وزارة الخارجية​ للتحرك العاجل لحماية المغتربين من هذه الافة الغريبة.

وتوقفت الكتلة عند اعلام نتانياهو فرض السيادة الاسرائيلية على المستوطنات المحتلة في ​الضفة الغربية​ وغور ​الاردن​، ودعا البيان لحماية ما تبقى من تهويد.