وهاب: الحريري يعرف بأن ما يقوم هو الصواب له وللبلد

تمنى رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ على النائب ​نهاد المشنوق​ عدم المزايدة على رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في موضوع الإستراتيجية الدفاعية، معتبرا ان "الأسواق متعثرة ولا أحد مستعد للشراء وقبول أوراق الإعتماد والحريري يعرف بأن ما يقوم هو الصواب له وللبلد".

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