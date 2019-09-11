وزير البيئة تداول مع الصمد وفتفت وعلم الدين في إنشاء بركة مياه في القرنة السوداء

التقى وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة نواب ​الضنية​ و​المنية​ ​جهاد الصمد​ و​سامي فتفت​ و​عثمان علم الدين​ في حضور وفد من بلدة ​بقاعصفرين​ ضمّ نائب رئيس ​البلدية​ وممثل ​اتحاد بلديات الضنية​ علي صبرا ومخاتير البلدة عمار صبرا وياسر زود وباسم طالب وحسن صيّاح والمهندس نضال طالب وتمّ التداول في موضوع إنشاء بركة مياه في منطقة ​القرنة السوداء​.

ونقل النواب وجهة نظرهم من موضوع إنشاء البركة التي ينفّذها المشروع الاخضر ، وأكدوا بعد اللقاء " حرصهم على الوصول الى حل توافقي مع اهالي بشري بمعزل عن اي حساسيات " وأبدوا " عدم ممانعتهم إجراء اثر بيئي من دون التسبّب بتأخير الاعمال الجارية ".