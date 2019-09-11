المشنوق: كلام نصرالله يجب ألا يمرّ من دون ردّ واضح من عون والحريري

أكد النائب ​نهاد المشنوق​ أنه "يحقّ للأمين العام ل​حزب الله​ السيّد ​حسن نصر الله​ التأييد السياسي لهذه ​الدولة​ أو تلك، لكن لا يحقّ له إعلان ​سياسة​ عسكرية تورّط ​لبنان​ وتربط مصير لبنان عملياً بمصير ​إيران​ وصراعاتها"، معتبرا ان "قول السيّد نصرالله إنّه يقاتل بقيادة السيّد ​علي الخامنئي​ يعرّض الشرعية الدولية للبنان إلى مخاطر كبيرة سياسياً واقتصادياً في هذه المرحلة بالذات"، مضيفا:"ليسمح لنا السيد نصرالله، لبنان ليس ساحةً للسياسة الإيرانية ولا لغيرها".

وشدد المشنوق على ان "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه دفعنا لأجل استقلاله وسيادته أرواح أشرف الناس وعلى رأسهم الشهيد ​رفيق الحريري​"، معتبرا ان "الدعوة إلى الحرص على لبنان وعلى ذوي الدخل المحدود من مواطنيه، تحتاج، أكثر ما تحتاج، إلى رويّة وحكمة وتعقّل ودقّة، ونطالب الجميع باعتمادها وسيلةً لمخاطبة اللبنانيين".

وراى المشنوق أنه "كلام نصرالله يجب ألا يمرّ من دون ردّ واضح ومحدّد من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللبنانية، لا سيما أنّ لبنان الرسمي، بإعتراف السيّد نصرالله، وفّر الغطاء الشرعي لمقاومة الاعتداءات الإسرائيلية، ضمن مشروع حزب الله، دون غيره من المؤسسات العسكرية الشرعية".