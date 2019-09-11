توقيف لبناني لإقدامه على خطف مواطن من التابعية السورية

اعلنت ​قيادة الجيش​ ـــ ​مديرية التوجيه​ في بيان، ان دورية من ​مديرية المخابرات​ أوقفت في محلة ​وادي خالد​ – عكار، اللبناني "ي.أ" لإقدامه بتاريخ التاسع من الجاري على خطف السوري عبد الله محمد خضير بقوة السلاح في منطقة ​العبودية​ – عكار، وقد تمكنت الدورية المذكورة من تحرير المدعو خضير. وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

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