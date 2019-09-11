وزير البيئة بحث مع نواب الضنية والمنية إنشاء بركة مياه بالقرنة السوداء

التقى وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​، نواب ​الضنية​ و​المنية​ ​جهاد الصمد​ و​سامي فتفت​ و​عثمان علم الدين​ وتمّ التداول في موضوع إنشاء بركة مياه في منطقة ​القرنة السوداء​. ونقل النواب وجهة نظرهم من موضوع إنشاء البركة التي ينفّذها المشروع الاخضر، مؤكدين "حرصهم على الوصول الى حل توافقي مع اهالي بشري بمعزل عن اي حساسيات " وأبدوا " عدم ممانعتهم إجراء اثر بيئي من دون التسبّب بتأخير الاعمال الجارية".

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