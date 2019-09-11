عبداللهيان: المهم رؤیة "تغییر العمل" في أميرکا و لیس تغییر الأشخاص والأحزاب فیها

اشار مساعد رئيس ​مجلس الشورى​ الإسلامي في ​ايران​ حسين امير عبد اللهيان الى انه "مما لا شك فیه کانت اقالة مستشار الامن القومي الاميركي ​جون بولتون​ المتطرف في الولایات المتحدة نتیجة للخلافات الداخلية في البیت الأبیض والرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​".

واعتبر عبد اللهيان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "المهم رؤیة "تغییر العمل" في أميرکا و لیس تغییر الأشخاص و الأحزاب فیها".