اشار مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ايران حسين امير عبد اللهيان الى انه "مما لا شك فیه کانت اقالة مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون المتطرف في الولایات المتحدة نتیجة للخلافات الداخلية في البیت الأبیض والرئيس الاميركي دونالد ترامب".
واعتبر عبد اللهيان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "المهم رؤیة "تغییر العمل" في أميرکا و لیس تغییر الأشخاص و الأحزاب فیها".
كانت هذه تفاصيل خبر عبداللهيان: المهم رؤیة "تغییر العمل" في أميرکا و لیس تغییر الأشخاص والأحزاب فیها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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