أفادت قناة الـ"BBC" أن الحكومة البريطانية تنوي الطعن ضد قرار ​محكمة​ اسكتلندية بشأن "عدم قانونية" تعليق عمل البرلمان. يذكر أن ​محكمة الاستئناف​ في ​اسكتلندا​ قضت بأن قرار رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ بتعليق البرلمان هذا الشهر "غير قانوني". وجاء في ملخص للحكم أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان من هذا الأسبوع حتى 14 تشرين الاول "كانت غير قانونية لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان".

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