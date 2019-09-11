السجن المؤبد بحق مرشد الإخوان في مصر بجرم "التخابر مع حماس"

أصدرت محكمة مصرية حكمًا بالسجن 25 عاما بحق مرشد "​جماعة الإخوان المسلمين​" ​محمد بديع​، إثر إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس". وأعلن رئيس ​محكمة جنايات القاهرة​، شيرين فهمي، السجن 25 عاما بحق بديع و10 آخرين من قادة الجماعة، في إعادة محاكمتهم بالقضية المذكورة. وأوضح فهمي، بحسب بث متلفز نقلته فضائية مصرية خاصة، أن المحكمة قررت انقضاء الدعوى عن الرئيس الراحل ​محمد مرسي​ في القضية لوفاته، غير أنه قال إنه "كان مستحقا العقوبة".

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