بزي: بري طلبَ من وزير المال تقديم مشروع الموازنة اليوم الى الحكومة

نقل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ عن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ طلبه من وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ تقديم مشروع ​الموازنة​ اليوم الى ​الحكومة​، ودعا الى جلسة تشريعية في ٢٤ أيلول.

وفي تصريح له بعد لقاء الاربعاء النيابي لفت بزي الى ان "بري أكد ان ​لبنان​ ملتزم بتطبيق ​القرار 1701​ و​اسرائيل​ هي من تنتهكه برا وبحرا وجوا"، مشيرا الى ان "بري اطلع النواب على مضمون لقائه مع مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكير وابدى استغرابه للحصار الاقتصادي على مستوى القطاع المصرفي والقرصنة التي تحصل بحق لبنانيين في مختلف انحاء العالم".

وأوضح بزي ان "رئيس المجلس اكد على ضرورة اتخاذ كلام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حول ضم غور الاردن على محمل الجد باعتبار ان الجانب الاسرائيلي يكذب في كل شيء باستثناء الوعود الإنتخابية".