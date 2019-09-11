عون: رزمة الاصلاحات لتطوير الاقتصاد وتعزيز الاستثمار ملحوظة في مشروع موازنة 2020

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله في قصر بعبدا، نائب رئيس الوزراء – وزير ​الاقتصاد​ والسياحة في اللوكسمبورغ السيد ايتيان شنايدر، على اهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان واللوكسمبورغ، وعلى تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات كافة، وقال ان فرص الاستثمار في لبنان ستكون متاحة من خلال سلة مشاريع انمائية واقتصادية سيضعها لبنان امام المستثمرين وفق توصيات مؤتمر "سيدر"، لافتا ان اصلاحات عدة تم اعتمادها لمواكبة فرص الاستثمار المتاحة.

واكد الرئيس عون للوزير شنايدر ان القطاع المصرفي هو من اقوى وانجح القطاعات في لبنان، مرحباً بكل تعاون يمكن ان يتم بين لبنان واللوكسمبورغ التي تتمتع بمزايا مالية واقتصادية جعلتها في موقع متقدم في المجال المصرفي. ولفت رئيس الجمهورية ضيفه الى ان الاستثمار في لبنان مجزٍ، لاسيما وان مشروع موازنة 2020 سوف يتضمن استكمالاً لرزمة من الاصلاحات الاساسية التي تساعد في تطوير الاقتصاد اللبناني وتعزيز فرص الاستثمار فيه وتفعيل سياحته التي شهدت هذه السنة موسماً جيداً.

وكان الوزير شنايدر عبّر عن رغبة اللوكسمبورغ في التعاون مع رجال الاعمال اللبنانيين، لافتا الى ان بلاده عيّنت قنصلا فخريا في لبنان هو السيد شارل رافاييل مهمته متابعة العلاقات الثنائية وتعزيزها ومعرفة سبل الاستثمار، لاسيما وان لبنان يخطو خطوات سريعة في مسار عمليات النهوض. واكد شنايدر دعم بلاده للبنان في المحافل الاقليمية والدولية.

الى ذلك، تسلم الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اوراق اعتماد سبعة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلّون دفعة جديدة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون اوراق اعتمادهم الى رئيس الجمهورية.

وتضمنت هذه الدفعة من السفراء: سفير جمهورية كولومبيا Fernando Helo YAMHURE، سفير جمهورية قبرص Panayiotis KYRIACOU، سفيرة مملكة النروج Leni STENSETH، سفيرة جمهورية سريلنكا الديمقراطية الاشتراكيةDeepthika Priyadarshani Calyaneratne Wickramarachchi KARUNARANTE، سفير الاتحاد الاوروبي Ralph-Joseph TARRAF، سفير جمهورية فييتنام الاشتراكية Tran Thanh CONG، وسفير جمهورية التشاد الامين الدودو عبدالله الخاطري.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة نجلا رياشي عساكر.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر الجمهوري، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت الموسيقى نشيد البلد الذي يمثله السفير، في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك، حيّا السفراء العلم ثم عرضوا سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخلوا بعدها الى صالون القصر وسط صفيّن من الرمّاحة، حيث قدّموا اوراق اعتمادهم الى الرئيس عون كما قدّموا له اعضاء بعثاتهم الدبلوماسية المرافقة.

ولدى مغادرة السفراء، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عُزف النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهماتهم الدبلوماسية.

نبذة عن السفراء:

وفي ما يلي نبذة عن حياة السفراء الجدد:

* سفير جمهورية كولومبيا Fernando Helo YAMHURE:

- ملمّ بملف الشرق الاوسط ومتابع لقضاياه، مذ مكث في لبنان بين عامي 1971-1975.

- يتقن الاسبانية والفرنسية والانكليزية والعربية.

- كان عضوا في عدد من البعثات الانسانية، ومن بينها البعثة التي عملت على اعادة مواطنيه الكولومبيين المخطوفين في لبنان الى بلادهم في العام 2006.

- كان عضوا في الاتحاد الثقافي اللبناني الدولي ULCM في العام 1960، وعيّن امينا عاما دوليا للشبيبة في الاتحاد في العام 1982. وقد انتخبته الجالية اللبنانية في كولومبيا رئيسا للاتحاد في العام 2010، ويشغل حاليا منصب نائب الرئيس.

- حائز على دكتوراه في الطب والجراحة من جامعة غوادالاخارا في العام 1987، وعمل في حقل الطب لسنوات عديدة لا سيما في خدمة الطفولة.

* سفير جمهورية قبرص Panayiotis KYRIACOU:

- من مواليد نيقوسيا في العام 1962.

- حائز على اجازة في الحقوق من كلية الحقوق في جامعة تسالونيكيا.

- انتسب الى نقابة محامي قبرص، حيث عمل في مجال المحاماة.

- التحق في العام 1991 بوزارة خارجية بلاده حيث تقلب في مناصب عدة.

- عين قنصلا لبلاده في نيروبي، والمملكة المتحدة، وممثلا لبلاده لدى الاتحاد الاوروبي.

- شارك كعضو /وكرئيس لبعثات بلاده الى مؤتمرات اوروبية ودولية عدة.

- شغل منصب سفير لبلاده في قطر والكويت.

* سفيرة مملكة النروج Leni STENSETH:

- عملت لاكثر من 15 سنة في الدبلوماسية ومختلف نشاطات المنظمات الانسانية.

- خبيرة في الشؤون السياسية الدولية وادارة الازمات، والعمل الانساني.

- خبيرة في وضع استراتيجيات عمل قائمة على التجدد والتحليل والحس النقدي.

- تتقن النروجية والانكليزية والصينية.

- حائزة على ماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة اوسلو.

- حائزة على دبلوم في اللغة الصينية من جامعة فودان في شانغهاي.

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- تقلبت في مناصب ادارية عدة لدى وزارة خارجية بلادها، حيث شغلت منصب مديرة الشؤون الانسانية ، كمسؤولة عن ​سياسة​ النروج ذات الطابع الانساني.

- شغلت منصب رئيسة للعمليات الدولية للصليب الاحمر النروجي.

- عينت مستشارة وامينة سر في القسم السياسي التابع لسفارة بلادها في واشنطن.

- عملت كنائب لرئيس البعثة الدبلوماسية لبلادها في الاردن.

* سفيرة جمهورية سريلنكا الديمقراطية الاشتراكيةDeepthika Priyadarshani Calyaneratne Wickramarachchi KARUNARANTE:

- شاركت كعضو او كمحاضرة في عدد من المؤتمرات الدولية.

- عملت في الحقلين الخاص والعام، كما في المجال السياسي.

- حائزة على واحد من ارفع خمس جوائز مخصصة للسفراء، قدمت لها من قبل مؤسسة الابحاث والنمو وطرق التعاون، ومعهد مدن طريق الحرير، واتحاد الصداقة التابع لجمهورية الصين الشعبية.

- حائزة على تقدير وزارة شؤون المرأة والطفل في بلادها لمساهمتها في خدمة قضايا المرأة والطفولة.

* سفير الاتحاد الاوروبي Ralph-Joseph TARRAF:

- من مواليد شتوتغارت في المانيا.

- حائز على ماستر في الفنون والعلوم الاجتماعية والدراسات الدينية المقارنة من جامعة توبينغان الالمانية.

- عمل كنائب لرئيس البعثة الالمانية في الخرطوم.

- تقلب في مناصب ادارية عدة في وزارة الخارجية الالمانية.

- ترأس قسم الشرق الاوسط (البحرين، ايران، العراق، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الامارات العربية المتحدة واليمن) في وزارة الخارجية الالمانية.

- عين سفيرا لالمانيا لدى المملكة الاردنية الهاشمية.

- عين ممثلا للاتحاد الاوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة ولدى الاونروا.

* سفير جمهورية فييتنام الاشتراكية Tran Thanh CONG:

- حائز على اجازة في العلاقات الدولية.

- التحق في العام 1985 بوزارة خارجية بلاده حيث تقلب في مناصب عدة.

- عيّن سكرتيرا ثالثا لبعثة بلاده لدى كل من السويد وجمهورية الصين الشعبية.

- عيّن مستشارا في سفارة بلاده لدى بولونيا.

- عيّن سفيرا مفوضا لفيتنام لدى رومانيا، ومن ثم سفيرا لبلاده لدى مصر.

* سفير جمهورية التشاد الامين الدودو عبدالله الخاطري:

- حائز على دكتوراه في "نظرية الرقابة السياسية على دستورية القوانين" من اكاديمية السودان للعلوم، وماستر حول "الشرعية الثورية في مقاومة استبداد السلطة"، من الاكاديمية عينها.

- حائز على دبلوم دراسات عليا في فلسفة القانون من اكاديمية الفكر الجماهيري في طرابلس الغرب، واجازة في الحقوق من كلية الحقوق في جامعة قاريونس الليبية.

- عين سفيرا مفوضا لجمهورية التشاد لدى مصر.

- عين عضوا في اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للجمهورية الرابعة التشادية التي تم اعلانها في العام 2018.

- عين في المكتب السياسي لحزب "الحركة الوطنية للانقاذ" الذي يقود حاليا الدولة التشادية.

- عمل في حقل تدريس القانون العام.

- عين مساعدا للامين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الافريقي في بلاده.

شغل منصب مستشار ثقافي في سفارة بلاده لدى ليبيا.