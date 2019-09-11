تقرير رسمي يكشف سبب وفاة الفلسطينية إسراء غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف تقرير طبي رسمي في فلسطين، اليوم الاربعاء، أن سبب وفاة الفتاة اسراء غريب نجم عن مضاعفات نتيجة الإصابات المتعددة التي تعرضت لها.

ووفقا للتقرير الذي نشرته وكالة "معا" الفلسطينية، فإن إسراء غريب توفيت بسبب قصور حاد في الجهاز التنفسي نتيجة تجمع الهواء في المنصف والأنسجة تحت الجلد في الصدر نتيجة لمضاعفات الإصابات المتعددة التي تعرضت لها.

وكانت وزارة العدل الفلسطينية أكدت بأن اختصاصي الطب الشرعي في بيت لحم أشرف القاضي، قام بتسليم التقرير النهائي للطب العدلي، المُتعلق بإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفاة إسراء ناصر يوسف غريب إلى النيابة العامة، صاحبة الاختصاص في التحقيق وتحريك الدعوى العمومية.

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وفي السياق، أعلنت النيابة العامة، مساء أمس عن عقد مؤتمر صحفي لعرض ما توصلت إليه من نتائج بملف الدعوى الخاص بالفتاة إسراء غريب وذلك يوم الخميس المقبل 12/9/2019 في تمام الساعة 10.00 ظهراً في قاعة المؤتمرات الحكومية بوزارة الاعلام في رام الله.

وجاء التحقيق للاشتباه بأنها تعرضت للضرب من أقارب لها، بعد نشر مقطع فيديو على "إنستجرام" يظهر فيما يبدو لقاء يجمعها مع رجل تقدم لخطبتها.

وفي المقابل، نفت أسرة إسراء الاتهامات، وقالت في بيان إنها كانت تعاني "حالة نفسية" وتوفيت بعد تعرضها لجلطة بعد أن سقطت بفناء المنزل.