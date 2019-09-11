بالصور.. أسرة عالم الذرة المصري أبو بكر عبدالمنعم تتلقى واجب العزاء بقريته في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

تلقت أسرة عالم الذرة المصري الدكتور أبو بكر عبد المنعم، الأستاذ المتفرغ بشعبة الرقابة الإشعاعية، والذي توفي بالمغرب إثر ازمة قلبية، العزاء ظهر اليوم الأربعاء، بدار المناسبات بقرية تصفا بمركز كفر شكر، بالقليوبية، بحضور الأقارب وعدد كبير من الأهالي، وتلاميذ العالم وزملائه، وقيادات من المحافظة.

ووصل الجثمان من المغرب وخرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، وجرت مراسم الدفن في مقابر العائلة بالقرية وسط حضور من الأهالي وزملاء الفقيد ومحبيه وتلاميذه وعقب ذلك أُقيم عزاء الفقيد في دار مناسبات القرية بحضور محمد الحسيني، رئيس مجلس مدينة ومركز كفرشكر، نائبا عن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، وأهالي القرية حيث تلقي أبناء الفقيد وشقيقه العزاء.

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يذكر أن العالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان، هو أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، وتوفي في مدينة مراكش المغربية، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق.

وكان العالم المصري، متواجدًا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وشعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، إلا أنه توفي قبل إسعافه، وفقا لتصريحات السفير المصري بالمغرب.

وقال السفير المصري بالمغرب، إن النيابة العامة في مدينة مراكش أمرت بتشريح جثة العالم المصري، وتبين أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية.