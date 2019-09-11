الأمم المتحدة: إتفاق على إجلاء لاجئين أفارقة من ليبيا إلى رواندا

وكالات- قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، إن لاجئين أفارقة يقيمون بمراكز إحتجاز في ليبيا في ظل ظروف بائسة سيُنقلون إلى رواندا بموجب إتفاق جرى التوصل إليه مع كيجالي والاتحاد الإفريقي.

وقال بابار بالوش، المتحدث بإسم المفوضية خلال إفادة في جنيف إنه سيتم إجلاء مجموعة أولى تضم 500 لاجئ من منطقة القرن الإفريقي خلال الأسابيع المقبلة من بين 4700 مهاجر يُقدر أنهم محتجزون في ليبيا بمقتضى "آلية نقل" يساهم في تمويلها الإتحاد الأوروبي.