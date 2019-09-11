أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن إقالة مسئول أمريكي رفيع مثل مستشار الرئيس للأمن القومي، جون بولتون، لن تصحح العلاقات الروسية الأمريكية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وردا على سؤال صحفي حول إمكانية تأثير إقالة بولتون على العلاقات الروسية الأمريكية قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "لا نعتقد أن وجودأو إقالة أي مسؤول ولو مثل هذا المسؤول رفيع المستوى قد يؤثر بصورة جدية على السياسة الخارجية الأمريكية".
وذكر بيسكوف أن بوتين أعلن أكثر من مرة أن روسيا تميل للبحث عن مخرج من الوضع المحزن الذي لا تزال تقع فيهالعلاقات الروسية الأمريكية الثنائية، مضيفا في الوقت ذاته أنه "لا يمكننا البحث عن هذا المخرج بشكل منفرد، ولا يمكن عمله إلا بالتعاون. ونأمل بمشاهدة مثل هذه الإرادة السياسية آجلا أم عاجلا".
وكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، على صفحته في "توتير" أنه أقال مستشاره للأمن القومي، جون بولتون بسبب خلافات في مجال السياسية الخارجية. من جانبه أعلن بولتون أنه قدم استقالته من منصبه بنفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين يعلق مجددًا على إقالة بولتون وانعكاسها على العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.