السلطات الهندية تفرض حظرا للتجوال في كشمير يوم عاشوراء

أعلنت السلطات الهندية فرض حظر التجوال في بعض أجزاء إقليم جامو وكشمير، مبررة ذلك باحتمال وقوع أحداث عنف على خلفية تنظيم بعض الجماعات الدينية مواكب بمناسبة ذكرى عاشوراء، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكرت وكالة "برس ترست" الهندية، أن بعض الجماعات الدينية كانت تخطط لتنظيم مواكب

بمناسبة ذكرى عاشوراء.

وأضافت الوكالة أن السلطات كثفت تدابيرها الأمنية في بعض مناطق إقليم جامو وكشمير، خشية أن تسفر المواكب المحتملة عن "حوادث عنف"، وفرضت حظرا للتجوال في تلك المناطق.

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وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الهندية

نشرت عددا كبيرا من عناصر الأمن في منطقة "لال تشوك" التجارية في عاصمة الإقليم سريناغار.

يذكر أن الهند تحظر منذ عام 1990 مواكب عاشوراء، على خلفية الانتفاضة المسلحة التي شهدها إقليم جامو وكشمير في ذلك العام.

وفي 5 أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية جامو وكشمير، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.