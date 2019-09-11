اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يطالبون الدول الأوروبية بفتح باب الهجرة

اعتصم عشرات اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مطالبين الدول الأوروبية وكندا بفتح أبواب الهجرة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ورفع المعتصمون أعلام كندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي، مجددين دعوةهذه الدول إلى فتح مجال الهجرة أمامهم، للمرة الثانية، حيث اعتصمت مجموعة مشابهة الأسبوع الماضي أمام السفارة الكندية في بيروت، للمطالبة بالهجرة إلى كندا.
من الجدير ذكره، أن موجة احتجاجات اشتعلت مؤخرا في المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد إطلاق وزير العمل اللبناني خطة مكافحة العمالة الأجنبية، ما اعتبره اللاجئون الفلسطينيون استهدافا لهم، قبل أن تتمكن الحكومة اللبنانية بالتواصل مع القيادات الفلسطينية من تطويق ذيول القرار.
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