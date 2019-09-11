11 سبتمبر .. القبض علي شيخ الشهداء عمر المختار

لقب بشيخ الشهداء ، وقيل عنه أسد الصحراء، وكان أحد أشهر المقاومين العرب والمسلمين، انه عمر المختار الذي ألقي القبض عليه في مثل هذا اليوم ، 11 سبتمبر عام 1931، وهو مصاب ينزف دمًا.

اسمه الحقيقى وألقابه

اسمه الحقيقي عُمر بن مختار بن عُمر المنفي الهلالي، الشهير بعمر المُختار، والمُلقب بشيخ الشهداء، وشيخ المجاهدين، وأسد الصحراء، وهوأحد أشهر المقاومين العرب والمسلمين.

مقاومته للإيطاليين

وحارب عمر المختار الإيطاليين منذ كان عمره 53 عامًا لأكثر من عشرين عامًا في عدد كبير من المعارك، إلى أن قُبض عليه من قِبل الجنود الطليان.

فعندما أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية وبدأت إنزال قوَّاتها بمدينة بنغازي الساحلية، عاد عمر المختار مسرعًا إلى زاوية القصور لتجنيد أهلها

من قبيلة العبيد لمقاومة الإيطاليّين، ونجح بجمع 1,000 مقاتل معه.

وأسَّس معسكراً خاصًا له في منطقة الخروبة، ثم انتقل منها إلى الرجمة حيث التحق هو والمقاتلين الذين معه بالجيش العثماني، وأصبح المعسكر قاعدةً لهم يخرجون منها ويغيرون باستمرارٍ على القوات الإيطالية.

أبرز صفاته ومهاراته

واشتهر بالجدية والحزم والاستقامة والصبر، وأصبح على إلمام واسع بشؤون البيئة التي تحيط به وعلى جانب كبير في الإدراك بأحوال الوسط الذي يعيش فيه، وتعلَّم من بيئته التي نشأ فيها وسائل فض الخصومات البدوية وما يتطلبه الموقف من آراء ونظريات.

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كما أصبح خبيراً بمسالك الصحراء وبالطرق التي

كان يجتازها من برقة إلى مصر والسودان في الخارج وإلى الجغبوب والكفرة من الداخل.

موقفه ضد فرنسا وبريطانيا

وعندما بدأ الاستعمار الفرنسي لتشاد في عام 1900 ناصب الفرنسيون الحركة السنوسية العداء، واختير عمر المختار لقيادة كتائب الحركة ضدَّهم، كما وقد شارك خلال ذلك بالدَّعوة في تشاد.

و قاتل جيوش الانتداب البريطاني على الحدود المصرية الليبية ، خصوصاً في معركة السلوم والتي انتهت بوقوع بلدة السلوم في أيدي البريطانيّين.

استشهاده

ألقى القبض على المجاهد الليبي عمر المختار عام 1931، ثم أجريت له محاكمة صوريّة انتهت بإصدار حكم بإعدامه شنقًا، ونُفذت فيه العقوبة رغم أنه كان كبير السن ومريضا.

وكان الهدف من إعدام عمر المُختار إضعاف الروح المعنويَّة للمقاومين الليبيين والقضاء على الحركات المناهضة للحكم الإيطالي، لكن النتيجة جاءت عكسيَّة، فقد ارتفعت حدَّة الثورات، وانتهى الأمر بأن طُردت القوات الإيطالية من البلاد.

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