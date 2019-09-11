موسكو تعلق على إقالة بولتون

علقت روسيا، اليوم الأربعاء، بعد إقالة جون بولتون مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب وقالت إنها لا تتوقع أي تحسن في العلاقات مع واشنطن.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف لوكالة أنباء نوفوستي "شهدنا في الماضي أكثر من مرة أن التغييرات في الإدارة الأميركية لم تفض إلى أي تحسن، لهذا السبب ليس لدينا أي توقعات من هذه التغييرات".

وأضاف "نحكم على الأفعال لا على التصريحات أو النوايا، عندما نرى تقدماً، عندها يمكننا أن نقول أن شيئاً ما قد تغير".

وكان ترامب،أقال بولتون، الثلاثاء، أحد صقور السياسة الخارجية الذي اختلف معه بشأن عدد من القضايا السياسية.

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توترت العلاقات بين موسكو وواشنطن التي بلغت أدنى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة، بسبب الخلافات بشأن أوكرانيا واتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.