كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تكشف عن 16 سلعة أمريكية معفاة من الرسوم الجمركية الإضافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت لجنة التعريفة الجمركية التابعة للحكومة الصينية قائمتين تحتويان على 16 سلعة أمريكية سيتم إعفاؤها من رسوم الاستيراد الإضافية للفترة من 17 سبتمبر 2019 إلى 16 سبتمبر 2020.

من بين البضائع المعفاة؛ مسحوق البرسيم العضوي، ودقيق السمك وأنواع مختلفة من زيوت التشحيم.

تتورط واشنطن وبكين في نزاع تجاري منذ أكثر من عام منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعريفة جمركية على الواردات الصينية بقيمة 50 مليار دولار، مبررة هذه الخطوة بالحاجة إلى موازنة العجز التجاري. بعد ذلك ، أدخل البلدان عدة جولات من التعريفات المتبادلة.

في آخر التطورات، قررت الصين فرض مجموعة جديدة من التعريفات بنسبة 10 و 5 في المائة على واردات الولايات المتحدة بقيمة 75 مليار دولار ابتداء من 1 سبتمبر و 15 ديسمبر على التوالي. بعد إعلان الصين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة سترد على الصين بفرض رسوم جمركية أعلى.

جدير بالذكر، أن صادرات الصين انخفضت بشكل غير متوقع في أغسطس حيث تباطأت الشحنات إلى الولايات المتحدة بشكل حاد، مما زاد من المخاوف بشأن آثار الحرب التجارية بين البلدين، حسبما أوردت شبكة "بي بي سي".

وقالت الشبكة، إنه من المتوقع أن تعلن الصين عن المزيد من إجراءات الدعم قريبًا لتجنب خطر التباطؤ الاقتصادي الحاد.

وأضافت، أنه يمكن أن تشمل هذا التخفيضات الأولى في أربع سنوات لبعض معدلات الإقراض الرئيسية.

ووفق الشبكة، انخفضت صادرات أغسطس من ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1 ٪ عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو، عندما انخفضت بنسبة 1.3 ٪. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الصادرات.

Advertisements

وحسب وكالات الأنباء، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقتا سابقا من الشهر الجاري، الصين من محاولة المماطلة في المفاوضات التجارية، على أمل ألا يعاد انتخابه رئيساً في عام 2020.

وقال "ترامب"، عبر حسابه في "تويتر": "تخيلوا ما الذي سيحل بالصين إذا فزت"، مضيفًا: "ستصبح شروط الاتفاق أقسى بكثير!"، متوقعاً في هذا الوقت استنزافاً للوظائف والشركات في الصين.

وأكد في الوقت نفسه، أن "المفاوضات مع الصين تسير بشكل جيد"، على الرغم من أن الرسوم الجمركية الجديدة على مليارات الدولارات من البضائع الصينية قد دخلت حيز التنفيذ، الأحد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح "ترامب": "رغم أنني متأكد أنهم يفضلون التفاوض مع إدارة جديدة حتى يتمكنوا من مواصلة +غش الولايات المتحدة+ (600 مليار دولار في العام)، لكن مدة تفوق الستة عشر شهرًا طويلة بما يكفي لاستنزاف الوظائف والشركات على المدى الطويل".

وتزامنت تصريحات "ترامب" مع زيارة قام بها أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ إلى الصين، التقوا خلالها بالمفاوض الرئيسي للصين نائب رئيس الوزراء ليو هي المقرب من الرئيس شي جينبينغ.

والتقى "ليو هي" وفد "مجموعة العمل بين الولايات المتحدة والصين" في مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي يقوده ستيف دينز وديفيد بيردو، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وذكر أعضاء الوفد بأهمية العلاقات الأميركية- الصينية، معربين عن معارضتهم للنزاعات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.