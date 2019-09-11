كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ميركل": الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تضرب ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإصرار إحجام ألمانيا عن الإنفاق أكثر على الدفاع والامتثال لالتزام الناتو بدفع الهدف الطوعي وهو 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمام مجلس النواب في برلين اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لن تدافع عن أوروبا تلقائيًا وأن على الأخيرة بذل المزيد من الجهود للدفاع عن نفسها.

وقالت "ميركل": "إن أوروبا مرتبطة بالولايات المتحدة، التي تُعد قوة عظمى على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، بقيم مشتركة رغم وجود أي اختلافات في الآراء. هناك الكثير من الأشياء المشتركة، لكن الولايات المتحدة لن تدافع عن أوروبا تلقائيًا كما فعلت أثناء الحرب الباردة".

الوضع الاقتصادي والحرب التجارية وخروج بريطانيا

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، إن الحرب التجارية الحالية بين القوتين العظميين ، الصين والولايات المتحدة ، تضرب ألمانيا.

وأضافت "ميركل" للبوندستاغ، مجلس النواب بالبرلمان: "لدينا حالة من عدم اليقين الدولي بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وهذا، بالطبع، له تأثير على دولة تصدير مثل ألمانيا".

وقد تطرقت المستشارة الألمانية، أيضًا، إلى حالة عدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تضرب الاقتصاد الألماني.

ووفقًا لـ "ميركل"، لا تزال هناك فرصة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال صفقة على الرغم من أن برلين مستعدة للانسحاب بدون صفقة.

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وأوضحت "ميركل" للبرلمان: "لا تزال لدينا كل فرصة للحصول على (خروج منظم من الاتحاد الأوربي)، وستبذل الحكومة الألمانية كل ما في وسعها لجعل ذلك ممكنًا - حتى اليوم الأخير. ولكني أقول أيضًا أننا مستعدون لخروج غير منظم".

وأشارت المستشارة الألمانية، إلى أن: "ولكن تظل الحقيقة أنه بعد انسحاب بريطانيا، لدينا منافس اقتصادي على بابنا، حتى لو كنا نريد الحفاظ على التعاون الاقتصادي والأجنبي والأمني الوثيق والعلاقات الودية".

يأتي هذا الخطاب، بعد شهر من بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي التي أظهرت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا قد انخفض بنسبة 0.1 في المائة على أساس فصلي إلى 0.4 في المائة، منخفضًا من 0.9 في المائة في الربع الأول من العام 2019 نتيجة للحرب التجارية و التهديد الذي يلوح في الأفق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تتورط واشنطن وبكين في نزاع تجاري منذ أكثر من عام منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعريفة جمركية على الواردات الصينية بقيمة 50 مليار دولار، مبررة هذه الخطوة بالحاجة إلى موازنة العجز التجاري. بعد ذلك ، أدخل البلدان عدة جولات من التعريفات المتبادلة.