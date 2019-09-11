كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعاون الخليجي يرد على تصريحات نتنياهو العدوانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاستفزازية والعدوانية.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان اليوم الأربعاء، أن التصريحات تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما طالب مجلس الأمن بموقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي تلك التصريحات، ورحبت بدعوة السعودية لاجتماع طارئ.

وكانت المملكة العربية السعودية أدانت بشدة تصريحات نتنياهو، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع، ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

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ضم غور الأردن

يشار إلى أن نتنياهو كان تعهد، الثلاثاء، بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر. وقال في خطاب تلفزيوني "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".

كما أكد عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه رغم التنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي من المتوقع أن يعلن عن خطته المرتقبة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الانتخابات الإسرائيلية.

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزيانى، بشدة، القصف الصاروخى الذى قامت به جماعة الحوثى، الخميس، ضد معسكر (الجلاء) فى منطقة (البريقة) والهجمات الإرهابية على مركز للشرطة فى مدينة عدن.

ووصف الزيانى - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصف والهجمات التى أدت الى مقتل وإصابة العشرات بأنها "أعمال إجرامية وحشية" تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

وأعرب عن استنكاره "لمواصلة جماعة الحوثى أعمالها العدوانية وسفك الدماء وبث الذعر والفوضى والاستمرار فى زعزعة الأمن والاستقرار وإصرارها على عدم الجنوح إلى السلم وتجاهل دعوات الأمم المتحدة إلى استئناف المفاوضات السياسية للتوصل إلى حل سياسى يضع حدا للحرب الدائرة فى اليمن وينهى معاناة الشعب اليمني".

وتقدم الزيانى بالتعازى الحارة لذوى الضحايا الأبرياء وللحكومة والشعب اليمنى الشقيق متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.