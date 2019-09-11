كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يفرضون تعميمات على المساجد لاقامة "حسينيات طائفية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت قيادات الحوثيين، تعميمات على أئمة المساجد في العاصمة صنعاء باليمن لتسهيل اقامة حسينيات طائفية.

وتأتي هذه الخطوات في سياق ترسيخ المفاهيم الطائفية التي استوردتها مليشيا الحوثي من ايران وقم والنجف في العراق.

وأصدرت وزارة الاوقاف الحوثية في صنعاء تعميما المساجد لاحياء يوم عاشورا وذلك من خلال البقاء في المساجد وترديد الطقوس الطائفية.

وامتدت الاحتفالات الطائفية من صعدة الى صنعاء وهي المناطق الشمالية الاكثر ترديا في المجال التعليمي فيما تستغل المليشيا هذا البيئة لفرض طقوسها الطائفية.

وبحسب مصادر خاصة، فقد عملت المليشيا ايضا عبر عقال الحارات في التحشيد ليوم عاشورا.

وذكرت المصادر أن عقال الحارات يقومون بعمل مجموعات على واتس آب الغرض الاساسي منها توزيع الغاز لكن المليشيا تستخدم هذه المجموعات في التحشيد من ابناء الحارات وتضع اغراءات لمن يستجيب لعفالياتهم الطائفية.

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وفي احدى الحارات في شارع هايل نشر عاقل حارة في المجموعة تحت عنوان "الشعب اليمني يعيش مأساة كربلاء" ثم يقوم باستعداء المواطنين للفعالية الطائفية وهذا استغلال لحاجة الناس بحسب مواطنين في ذات الحارة.

هذا وقد دأبت جماعة الحوثي المدعومة من إيران، منذ يوم 26 مارس 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ بالستية متوسطة وطويلة المدى، وغالبا ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قبل منظومة الدفاع الجوي السعودي.

وكان المتحدث باسم التحالف العربي، العميد الركن أحمد عسيري آنذاك، قد اتهم الميليشيات الحوثية في وقت سابق بالاستمرار في استهداف المدنيين من خلال الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، واصفا ذلك بالأعمال الإرهابية وجرائم الحرب وفقا للقانون الدولي، موجه الاتهام لإيران بتزويد "الحوثيين" بأسلحة متطورة.

تحالف عربي

وقامت المملكة العربية السعودية، بقيادة التحالف العربي مدعوم من الغرب، ومكون من عشر دول ضد مليشيا "الحوثيين" الإرهابية والقوات الموالية لهم، حيث بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، حيث قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي الحوثي في اليمن.

عملية السهم الذهبي

بدأت قوات التحالف منذ 14 يوليو بعملية برية في عدن أطلق عليها اسم "عملية السهم الذهبي"، حيث شاركت قوات يمنية تدربت في السعودية في القتال الميداني، بغطاء بحري وجوي من التحالف، ودخلت القوات عن طريق البحر مدعومة بمئات العربات المدرعة والدبابات التي قدمتها السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأستطاعت إخراج الحوثيين من عدن وأجزاء واسعة من المحافظات الجنوبية لحج والضالع وشبوة وأبين. وتوقفت تلك القوات في حدود محافظة تعز ومحافظة البيضاء، وتقدمت قوات أخرى قادمة من السعودية في شمال اليمن وأستعادت السيطرة على أجزاء واسعة من محافظتي مأرب والجوف.