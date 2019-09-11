كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري: فصائل موالية لتركيا تشنّ حملة اعتقالات في عفرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم مسلحون على تنفيذ حملة دهم لمنازل المدنيين في قرية تابعة لناحية جنديرس، بريف عفرين.

وتستمر الانتهاكات بحق أبناء مدينة عفرين السورية وريفها، من قبل الفصائل الموالية لتركيا، المنضوية ضمن عملية "غصن الزيتون"، حيث.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الأربعاء: "اقتحم مسلحون ينتمون لفصل لواء سمرقند الموالي لتركيا، منازل المدنيين بقرية كفرصفرة، وأقدموا على اعتقال 15 كردياً من أبناء القرية".

وأضاف البيان "وأثناء عملية الاعتقال حاول بعض المدنيين من عوائل المطلوبين اعتراض العناصر المداهمة لمنازلهم، الأمر الذي أدى لقيام عناصر الفصيل بإطلاق النار بشكل مباشر تجاه المدنيين، ما أسفر عن إصابة 4 بينهم سيدتين".

وتواصل لفصائل الموالية لتركيا انتهاكاتها بحق الأكراد الذين رفضوا التهجير سابقاً، وأصروا على البقاء في مناطقهم ضمن مدينة عفرين وريفها بريف حلب الشمالي الغربي، حيث أقدم مسلحون يتبعون لفصيل الحمزات، على اختطاف أكثر من 9 أكراد في قرية جوقة على مدار الأيام الماضية وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة في إطار الممارسات التعسفية لتهم متعددة أبرزها "التخابر والتعامل سابقاً مع الإدارة الذاتية"، وفق المرصد.

وشنت فصائل غصن الزيتون الموالية لتركيا، حملة اعتقالات طالت كرديات في ريف عفرين السورية

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وأفاد المرصد، أن "فصائل مدعومة تركياً داهمت قرية دير صوان التابعة لناحية شران بريف مدينة عفرين، واعتقلت على إثر ذلك 5 نساء من أهالي البلدة، واقتادتهن إلى جهة مجهولة دون توضيح الأسباب".

وفي سياق متصل، علم المرصد السوري من مصادر موثوقة اختطاف فصيل "العمشات" المنضوي ضمن عملية "غصن الزيتون"، آخرين من قرية جقلا وسطاني التابعة لناحية شيه بريف عفرين، وطالبوا بمبالغ مالية ضخمة لإطلاق سراحهم.

قالت منظمة حقوقية سورية، أمس الأربعاء، إن القوات التركية والميليشيات الموالية لها ارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين الأكراد في عفرين، فيما وثقت العديد من عمليات الاختطاف الجديدة.

وقالت "منظمة حقوق الإنسان" في عفرين في بيان لها، "أقدمت العناصر المسلحة التابعة لفصيل المعتصم بالله يوم الثلاثاء ظهراً بتاريخ 27/08/2019 على اختطاف مواطنين من أهالي قرية معرسته (معرسكه) التابعة لناحية شران، وذلك بعد الوشاية بهم من قبل مختار القرية (م ح) بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية والخدمة لجهة مجهولة"، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز".

وأضافت المنظمة، "قبل فترة أسبوع تقريباً انفحرت عبوة ناسفة بالقرب من حاجز قوات الاحتلال التركي المقام في مدخل قرية دير بلوط التابعة لناحية جنديرس، وعلى إثر ذلك ذلك قامت بتاريخ 26/08/2019 باتهام عدد من مواطني القرية بالتخابر مع أنصار ومؤيدي حزب الاتحاد الديمقراطي وخطفهم دون معرفة مصيرهم لغاية اليوم".



