كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية السويدي الجديد "تتعهد" بمزيد من "السياسة النسوية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت "السياسة الخارجية النسوية" للسويد التي اتبعتها وزير خارجيتها السابق مارجوت فالستروم، الكثير من الانتقادات الدولية وأدت إلى أضرار بالغة في العلاقات مع العديد من البلدان، بما في ذلك إسرائيل والدول العربية.

وعُينت آن ليند، كوزير خارجية السويد الجديد، عقب استقالة مارجوت فالستروم، التي يُنسب إليها تدبير السياسة الخارجية "النسوية" في السويد.

وكما نقلت عنه صحيفة "أفتون بلادت"، قال رئيس الوزراء ستيفان لوفن، وهو يقدم الوزير الجديد: "عملت آن ليند مع السياسة الخارجية لسنوات عديدة، ولديها معرفة قوية وشبكة كبيرة من الاتصالات في جميع أنحاء العالم".

ومثل سلفها، "ليند"، هي ديمقراطية اشتراكية مخضرمة. وفي الآونة الأخيرة، شغلت منصب وزير التجارة الخارجية.

وقالت "آن ليند": "أشعر أن دوري الآن هو تقديم سياسة خارجية تسهم في السلام والحرية والأمن. سنواصل اتباع سياسة خارجية نسوية، ومع الاحترام لفالستروم، فقد أطلقت للتو سياسة تجارية نسوية بنفسي"، مشيرةً إلى أن المرأة تساهم في اتفاقيات أكثر استدامة.

على عكس سلفها، التي لم تكن غريبة على الجدل الدولي، حافظت "ليند" على صورة أقل. ومع ذلك، جذبت انتقادات لارتدائها الحجاب خلال زيارة حكومية لطهران في العام 2017.

في معرض حديثها عن الانتقادات، قالت "ليند" إنها على استعداد لمعارضة قناعاتها من أجل الدبلوماسية، مضيفًا أنه الثمن الذي يتعين عليك دفعه.

واعترفت "ليند" أن إحدى المهام الصعبة التي تواجهها هي تحسين العلاقات السويدية مع إسرائيل، التي كانت متوترة للغاية، ليس أقلها كنتيجة مباشرة لسياسة سلفها النسوية.

وقالتوزير الخارجية السويدي: "أعتقد أنه من المهم للغاية أن يكون للسويد علاقات جيدة مع كل من إسرائيل وفلسطين. كنت هناك مؤخرًا وتحدثت مع العديد من السياسيين الذين أعرفهم لسنوات عديدة في كلا الجانبين. أنا حقا أريد أن أعمل من أجل ذلك".

تم الترحيب بتعيين "ليند" كخطوة حكيمة حتى من قبل خصوم الحزب الاشتراكي التقليدي، حزب التجمع المعتدل من يمين الوسط.

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وقال زعيم حزب التجمع المعتدل، أولف كريسترسون: "حتى الآن رأيت آن ليند صديقة جادة للتجارة الحرة في عملها، لذلك أعتقد، بالنظر إلى البدائل التي كانت لدى ستيفان لوفن، كان خيارًا حكيمًا".

وتم إعلان "ليند" بعد تنحي "ولستروم" يوم الجمعة الماضي عن المنصب الذي تشغله منذ العام 2014، بسبب أسباب عائلية.

اكتسبت وزير الخارجية المغادرة سمعة دولية بإلحاق الضرر بالعلاقات مع إسرائيل والعالم العربي على حد سواء. في العام 2014، كانت الخطوة الأولى لـ "ولستروم" هي الاعتراف بفلسطين كدولة، مما أدى إلى توتر علاقات ستوكهولم مع إسرائيل على الفور.

في وقت لاحق، أُعلن عن "ولستروم" شخصًا غير مرغوب فيه في إسرائيل لدعمه تحقيقًا حول ما إذا كان المهاجمون الفلسطينيون ضحايا "لعمليات القتل خارج نطاق القضاء".

كما أثارت مشاجرة دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية من خلال انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان ووصفت أساليبها بأنها "القرون الوسطى".

أصبح المغرب نقطة خلاف أخرى، حيث تحركت السويد للاعتراف بالصحراء الغربية، وهي مقاطعة إسبانية سابقة متنازع عليها تخضع جزئيًا للسيطرة المغربية، كجمهورية مستقلة.

ومع ذلك، فإن الحكومة السويدية في وقت لاحق عكست الاعتراف، في أعقاب الضغوط السياسية والاقتصادية من الرباط.

تعرضت فالستروم أيضًا للنقد بسبب ما وصفه أولف كان، من منظمة كيرن هايسود المؤيدة لإسرائيل، بأنه "دعم غير انتقادي للسلطة الفلسطينية والأونروا".

تعد السويد، واحدة من أكبر المساهمين الصافيين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، تفوق حتى الولايات المتحدة وتبرعت خمس مرات أكثر من جارتها الدنمارك ومجموعها 12 مرة أكثر من فنلندا.