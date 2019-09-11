طنجة.. رجل يقتل زوجته أمام أبنائهما ويفر إلى وجهة مجهولة

شهدت مدينة طنجة، اليوم الأربعاء، جريمة قتل بشعة، نفذها زوج في حق زوجته بعد خلاف بينها داخل منزل الأسرة بحي مسنانة.

وتشير المعلومات المتوفرة لـ”اليوم 24″ أن الضحية تبلغ من العمر 28 عاما، أم لطفلين أحدهما عمره 7 سنوات والآخر سنتين ونصف، انتقلت حديثا للعيش في مدينة طنجة، حيث دخلت في خلاف مع زوجها فجر اليوم قبل أن يتحول الأمر إلى طعنات قاتلة، حيث حاولت الفرار إلى الشارع لكنها سقطت بالقرب من منزلها وفارقت الحياة بعد فقدانها لكميات مهمة من الدماء.

وأضافت المعلومات ذاتها، أن الزوج فر إلى وجهة مجهولة بعدما شاهد زوجته مضجرة في دمائها تصارع الموت.

وفور علمها بالموضوع حلت المصالح الأمنية إلى عين المكان، لمباشرة الاجراءات القانونية، وتحديد هوية الزوج الذي يجري حاليا البحث عنه، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس.