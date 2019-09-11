شهدت مدينة طنجة، اليوم الأربعاء، جريمة قتل بشعة، نفذها زوج في حق زوجته بعد خلاف بينها داخل منزل الأسرة بحي مسنانة.
وتشير المعلومات المتوفرة لـ”اليوم 24″ أن الضحية تبلغ من العمر 28 عاما، أم لطفلين أحدهما عمره 7 سنوات والآخر سنتين ونصف، انتقلت حديثا للعيش في مدينة طنجة، حيث دخلت في خلاف مع زوجها فجر اليوم قبل أن يتحول الأمر إلى طعنات قاتلة، حيث حاولت الفرار إلى الشارع لكنها سقطت بالقرب من منزلها وفارقت الحياة بعد فقدانها لكميات مهمة من الدماء.
وأضافت المعلومات ذاتها، أن الزوج فر إلى وجهة مجهولة بعدما شاهد زوجته مضجرة في دمائها تصارع الموت.
وفور علمها بالموضوع حلت المصالح الأمنية إلى عين المكان، لمباشرة الاجراءات القانونية، وتحديد هوية الزوج الذي يجري حاليا البحث عنه، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. رجل يقتل زوجته أمام أبنائهما ويفر إلى وجهة مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.