زيان: المحكمة رفضت تطبيق القرار الأممي وإطلاق سراح بوعشرين..وأنا لن أشارك في هذه الجريمة الحقوقية-فيديو

قال النقيب محمد زيان، عضو دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، إن “الدفاع طالب من المحكمة تطبيق القرار الأممي، الرامي إلى الرفع الاعتقال التعسفي على بوعشرين”.

وأفاد النقيب الزيان، اليوم الثلاثاء، على هامش، جلسة محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين، أن “هذا القرار الأممي الذي يطالب برفع الاعتقال التعسفي على بوعشرين، صادر عن مجلس حقوق الانسان، وهو مديرية مستقلة، لها نفوذها وتعمل بمساطر خاصة”.

وأشار النقيب، خلال حديثه مع “اليوم 24″، إلى أن “مجلس حقوق الإنسان يحتوي على مجموعة من الفرق، من بينها فريق مختص في قضايا الاعتقال الاحتياطي”، مبرزا بأن “هذا الفريق قال كلمته، وهي أن توفيق بوعشرين معتقلا تعسفيا”.

وأورد النقيب محمد زيان، عضو دفاع توفيق بوعشرين، “أن النيابة العامة ليست لها الحق في إيداع أي مواطن السجن”، مشيرا إلى أن “أمرها لا يعد حكما قضائيا، حيث يعتبر انتهاكا للشروط المحاكمة العادلة”.

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وشدد النقيب على أنه “وبصفته وزير حقوق الإنسان السابق لا يمكنه أن يشارك في جريمة حقوقية”.

هذا، وقررت محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة الصحفي توفيق بوعشرين، “اليوم24″، ويومية “أخبار اليوم”، إلى الثلاثاء المقبل، استجابة لطلب دفاعه الرامي إلى تأخير الاستماع إلى بوعشرين الأسبوع المقبل؛ من أجل الإطلاع على قرار المحكمة التمهيدي.