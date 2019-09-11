صافرات إنذار ودوي انفجارات شمال قطاع غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت صافرات الإنذار بعد ظهر اليوم، الأربعاء، في "ياد مردخاي" و"نتيف هعسراه" في "المجلس الإقليمي حوف أشكلون".

ونقل عن مصادر محلية قولها إنه سمع في المنطقة دوي انفجارات.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تمت معاينة إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

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وأعلن الجيش أنه استهدف موقعين لحركة حماس شمالي قطاع غزة.

وبحسب طواقم الإسعاف في المنطقة لم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت مصادر فلسطينية إن مدفعية الاحتلال استهدفت نقطة لـ"قوة حماة الثغور" في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.