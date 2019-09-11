الغضبان: إقليم كردستان لم يسلم النفط المتفق عليه للحكومة الاتحادية حتى الآن

ونقلت "رويترز" عن الغضبان قوله خلال حضور اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن (اوبك) لمراقبة الإنتاج، إنه من "المفترض أن تسلم حكومة إقليم كردستان العراق 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى الحكومة الاتحادية لكنها غير ملتزمة بذلك حتى الآن".وتابع، أنه "يجب على إقليم كردستان العراق أن يحترم التزاماته المتعلقة بصادرات النفط وحصته في الميزانية الاتحادية".

وفي سياق منفصل، أشار الغضبان، إلى أن "أوبك وحلفاءها سيناقشون ما إذا كانت هناك ضرورة لتعميق تخفيضات الإنتاج خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة يوم الخميس".

وأضاف، أن "القرارات المتعلقة بسياسة الإنتاج هي قرارات جماعية وأن العراق لا يريد اتخاذ القرار فيها بمفرده"، مبيناً أنه سيجتمع "مع وزيري الطاقة السعودي والروسي في وقت لاحق يوم الأربعاء".



ويترأس وزير النفط وفد العراق المشارك في عدة فعاليات خلال هذا الأسبوع في الإمارات تبدأ بالمؤتمر العالمي للطاقة بالتزامن معه أيضاً فعاليات للمنتدى العالمي للطاقة يتبعها اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج وهذه اللجنة مشتركة بين الدول المنتجة في (اوبك) والدول المتحالفة معها من خارج منظمة (اوبك).