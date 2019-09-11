اليابان تعزي بحادثة التدافع في كربلاء

قدمت الحكومة اليابانية، الاربعاء، تعازيها في حادثة التدافع التي حصلت امس بكربلاء. وقالت السفارة اليابانية ببغداد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "يتقدم سفير اليابان لدى العراق ناوفومي هاشيموتو وكادر السفارة بخالص التعازي للشعب العراقي ولذوي الشهداء الذين توفوا أثر حادث مأساوي خلال تأديتهم مراسيم عاشوراء في كربلاء المقدسة". Advertisements واضافت السفارة "نتمنى الشفاء التام والعاجل لجميع المصابين". واعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 31 شخصاً وإصابة 102 آخرين، خلال تدافع حدث بين الزائرين في الصحن الحسيني خلال ركضة طويريج بمحافظة كربلاء.



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