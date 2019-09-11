بالفيديو: الشاب سيف يكسر قيود المؤسسات ويساعد الفقراء بجهود شخصية

تمكن الشاب سيف عباس من بناء سبعة منازل للعوائل الفقيرة في بابل من خلال مشروع اطلق عليه الالف دينار، حيث استغل اموال التبرعات لمساعدة الفقراء في خطوة عجزت عنها مؤسسات الدولة.
سبعة منازل اكمل بنائها الشاب سيف عباس في ناحية ألشوملي جنوبي الحلة بمجهود انساني، ليسكن فيها من اجبرتهم ظروف الحياة إلى السكن في خرائب خاوية. جهود حققها هذا الشاب الذي يعمل منتسبا في الشرطة الاتحادية بعد أن أطلق مشروع الالف دينار منذ مطلع العام الحالي، وتمكن من جمع الأموال اللازمة لبناء هذا العدد من المنازل.
واستثمر سيف عباس مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لمشروعه الانساني، ونجح بتحقيق تفاعل جماهيري واسع، إذ أصبحت لديه شبكة علاقات واسعة من مختلف شرائح المجتمع. الأمر الذي شجعه على مواصلة المشروع ليشمل آخرين من أبناء مدينته في توفير سكن لهم.
وبعد نجاح مشروع الألف دينار عمل صاحبه على تكوين فريقا خاصا به لتنفيذ ما يمكن تنفيذ من اعمال إنسانية، فيما عمل ايضا على توسيع دائرة العمل لتشمل مساعدات إنسانية أخرى كتوفير بعض الاغراض المنزلية ومساعدة الشباب المحتاجين للزواج.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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