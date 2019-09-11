الجنائية المركزية: السجن 15 عاما لمدان بالعمل في أحد تشكيلات داعش

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية، الاربعاء، حكما بالسجن لمدة 15 عاما على مدان يعمل في ما يسمى "الشرطة الإسلامية"، أحد تشكيلات "داعش" في منطقة البو كمال.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "مدانا اعترف في التحقيق الابتدائي والقضائي بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي ونسب للعمل في صناعة العبوات الناسفة".

وأضاف انه "تدرج وأصبح مسؤول المضافات في منطقة الدورة ومن ثم نقل الى الديوان الخاص بالمشتقات النفطية ومسؤول محطات تعبئة الوقود بعد إصابته بالقصف الجوي في سوريا".

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وتابع المجلس أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.