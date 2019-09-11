ما هو الفرق بين الجوع والشعور بالرغبة في تناول الطعام؟

في بعض الأحيان يتداخل لديك الإحساس بالجوع والرغبة في الأكل بدون أن تعرف السبب الكامن وراء ذلك، وفيما يلي الفرق بين الجوع والشعور بالرغبة في تناول الطعام:

تتلخص عوارض الجوع حسب ما صنفها الباحثون بأنها تظهر من خلال انقباض حجم المعدة عندما يمر الطعام في الأمعاء، وبالتالي تحفيز مستقبلات الضغط التي تعمل على نقل المعلومات إلى المخ مما يؤدي إلى الشعور بالجوع.

بينما الجوع المعرفي أو الرغبة في تناول الطعام تظهر عند رؤية الطعام مثل قطعة من الشوكولاتة أو عند استنشاق رائحة طبق محبوب، مما يحفز على تناول الطعام بالرغم من الشعور بالشبع في أي مكان وأي وقت.

ويتبع الشعور بالجوع بعض العوارض مثل صدور صوت من البطن وعدم الشعور بالراحة، والصداع، وعدم القدرة على التركيز، والعصبية، والتعب والرعشة، بينما الرغبة في تناول الطعام لا يتبعها أي عوارض تدل عليها.