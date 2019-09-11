الإعدام مرتين لإرهابي قتل ضابط شرطة و5 مواطنين في ديالى

قضت محكمة جنايات ديالى، الاربعاء، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ارهابي قتل ضابط في الشرطة وخمسة مواطنين بدوافع إرهابية في منطقة المنصورية.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ديالى نظرت بقضية مدان اعترف بالانتماء لإحدى الفصائل الارهابية المسلحة وحكمت عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل ضابط شرطة وإصابة اثنين من حمايته في منطقة المنصورية قرية شروين".

وأضاف أن "محكمة جنايات ديالى نظرت قضية ثانية للمدان نفسه وأصدرت حكما عليه بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل 5 مواطنين والتمثيل بجثثهم بعد هجوم إرهابي على قرية شروين"، لافتا إلى أن "الاحكام بحق المدان تأتي وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".