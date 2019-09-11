الحشد الشعبي: مضاداتنا الارضية عالجت طيرانا مسير فوق مقارنا بصلاح الدين

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، أن المضادات الأرضية التابعة لقيادة عمليات صلاح الدين للحشد فتحت النار على طيران مسير حلق فوق مقاره في صلاح الدين وأجبرته على الهروب.
وقال مدير استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين للحشد قحطان الباوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "طيراناً مسيراً حلق، صباح اليوم، فوق اللواء 35 ومقار عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي".
وأشار الباوي، إلى أن "المضادات الأرضية التابعة للحشد فتحت النار عليه وأجبرته على الهروب لجهة مجهولة".
وأضاف، أنه "لم يتسن لاستخبارات قيادة عمليات صلاح الدين للحشد معرفة الجهة التي أرسلت هذه الطائرات، كما نفت العمليات المشتركة علمها بتحليق هذه الطائرات".
وأشار الباوي، إلى أن "المضادات الأرضية التابعة للحشد فتحت النار عليه وأجبرته على الهروب لجهة مجهولة".
وأضاف، أنه "لم يتسن لاستخبارات قيادة عمليات صلاح الدين للحشد معرفة الجهة التي أرسلت هذه الطائرات، كما نفت العمليات المشتركة علمها بتحليق هذه الطائرات".
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