التربية تعتزم ادخال مادة لحقوق الانسان في مناهجها الدراسية

أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، عزمها إدخال مادة حقوق الإنسان في مناهجها الدراسية. وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مدير عام اعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي سعد إبراهيم ومعاونيه لشؤون التدريب والإدارية اجتمع بأعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان".



وأضاف البيان، أن الاجتماع جاء من أجل "التباحث حول إشراك المديرية العامة للمناهج والتواصل معها لغرض أن تكون مادة حقوق الإنسان ضمن المناهج لأهميتها وإعداد خطة تدريبية حول هذه الحقوق تقام في المديرية".



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