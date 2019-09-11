قضاء اسكتلندا: تعليق البرلمان "غير قانوني".. وحكومة جونسون تستأنف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة الاستئناف في اسكتلندا، الأربعاء، بأن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق البرلمان هذا الشهر "غير قانوني".

وجاء في ملخص للحكم أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان البريطاني من هذا الأسبوع حتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل "كانت غير قانونية؛ لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان".

من جانبها قررت حكومة رئيس الوزراء البريطاني الاستئناف على قرار القضاء الاسكتلندي باعتبار تعليق البرلمان "غير قانوني".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في بيان: "نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم، وسوف نستأنف أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة"، واصفا التعليق بأنه "قانوني وضروري".

كان جونسون قد دعا إلى تعليق البرلمان، الشهر الماضي، في خطوة وصفها المعارضون بأنها محاولة لتهميش أعضاء البرلمان في الوقت الذي يحاول فيه إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواء باتفاق أو دون اتفاق.

