الجيش الإثيوبي يعلن ضبط عناصر من "داعش" في البلاد

أعلنت السلطات الإثيوبية تمكنها من ضبط عناصر لتنظيم "داعش" الإرهابي داخل البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، الأربعاء، عن نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، قوله: إن قوات الجيش تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من توقيف عناصر لتنظيم "داعش" في البلاد، دون تحديد عدد معين.

وأضاف جولا أنهم تمكنوا من إحباط محاولات "داعش" التسلل وتجنيد عناصر في مختلف أنحاء إثيوبيا، مشيرا إلى أن هناك معلومات متوافرة لدى السلطات الأمنية عن وجود أفراد ينتمون إلى التنظيم تم تجنيدهم وتدريبهم في أماكن مختلفة بإثيوبيا.

Advertisements

وأكد أن القوات الأمنية والجيش يرصدون بدقة تحركات تنظيم "داعش" وتنقلات أفراده داخل إثيوبيا وخططهم وتفاصيل أخرى لا يمكن ذكرها لوسائل الإعلام.

وأشار إلى أن جميع الأنشطة المشبوهة التي لها صلة بهذا التنظيم الإرهابي تخضع لرقابة صارمة.

وقلل جولا من الدعاية التي يستخدمها تنظيم "داعش" للترويج لانتشاره في مختلف أنحاء إثيوبيا، قائلا: هذه حرب نفسية يحاول "داعش" استخدامها لترهيب الشعب الإثيوبي ونشر الخوف، مضيفا أن هذا التنظيم الإرهابي ليست لديه القدرة على الدخول والعمل في إثيوبيا.



وكان تنظيم "داعش" في الصومال قد نشر مقطع فيديو مدته 3 دقائق يعلن فيه أنه يعتزم إصدار منشورات ومواد باللغة الأمهرية -التي تُعَد اللغة الرئيسية في إثيوبيا- بحسب ما نشرت وسائل إعلام أجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وهو ما يعتبره المراقبون محاولة من التنظيم لاستقطاب عدد من الإرهابيين، ونقل عملياته وأنشطته إلى إثيوبيا، بعد تزايد الغارات الجوية والضغط العسكري الذي يتعرض له في معاقله بالصومال.