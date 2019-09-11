مقتل إيراني بحادثة تدافع كربلاء العراقية

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قالت منظمة الحج الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن إيرانيا واحدا قتل خلال الأحداث التي شهدتها مدينة كربلاء أمس الثلاثاء، خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء.
قتل ما لا يقل عن 36 شخصاً وأصيب 122 آخرون خلال إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء بجنوب العراق، فيما وصفه مسؤول بأنه حادث تدافع.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى الذي أعلنته وزارة الصحة العراقية في ظل وجود عشرة أشخاص على الأقل في حالة حرجة.
هذا ولم تكشف الوزارة عن كيفية مقتل هؤلاء. وأكد عضو مجلس محافظة كربلاء، زهير أحمد إن «الأنباء التي تحدثت عن حصول انهيار في سرداب باب الرجاء بالعتبة الحسينية عارية عن الصحة».
وبين أن حالة التدافع حصلت في مدخل الباب بعد السرداب، حيث سقط بعض الأفراد.
وتابع، «إن مراقبي المسيرة قطعوا الطريق بعد حالة التدافع، وحوّلوا المسير إلى الباب الثاني، لكن تدافع الزائرين أسقط آخرين فوق المجموعة التي سقطت أول الأمر».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.